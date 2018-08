Bayern, l’Allianz Arena adesso è tutta ‘rot-weiss’

L’Allianz Arena da qualche anno è diventato di proprietà del Bayern e non più in condivisione con il Monaco 1860. Domenica scorsa in occasione dell’amichevole con il Manchester United, i tifosi ‘rot-weiss’ hanno potuto ammirare la nuova veste dell’Allianz Arena. I seggiolini grigi sono stati sostituiti con sedie rosse e bianche oppure di diversi colori per formare il logo del club, la denominazione del club o il motto (Mia San Mia, noi siamo noi in dialetto bavarese). I vecchi seggiolini sono stati venduti al prezzo di 20 euro, incasso in beneficenza.