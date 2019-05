Bayern Monaco, non solo Lopetegui: anche un ex Milan in lizza per la panchina

Nonostante stia per vincere la Bundesliga e ha buone probabilità di trionfare anche in Coppa di Germania, il Bayern Monaco sarebbe in procinto di cambiare il proprio allenatore Niko Kovac in vista della prossima stagione. Il presidente Hoeness ha speso parole di elogio nei confronti del tecnico croato nelle scorse settimane, eppure la sezione sportiva della Bild parla di un avvicendamento in panchina in programma fra qualche tempo. Oltre a Julen Lopetegui, in lizza per il posto nel club bavarese c’è l’ex centrocampista del Milan Mark van Bommel, attualmente al Psv Eindhoven. Olandese classe ’77, conosce bene l’ambiente in Germania avendo giocato nel Bayern dal 2006 al 2011 (ha conquistato 2 Bundesliga, una Coppa di Lega tedesca, 2 Coppe di Germania). Solo dal 2018 è allenatore a tutti gli effetti.