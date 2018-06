Bayern Monaco, Vidal: “So quanto valgo. Se cambio squadra, sarà per il meglio”

Il futuro di Arturo Vidal è sempre più incerto: l’ex bianconero, infatti, potrebbe presto lasciare il Bayern Monaco. Durante un’intervista ai microfoni de La Prensa Austral, il centrocampista cileno ha parlato del suo futuro: “Mi rimane ancora un anno di contratto con i bavaresi. Sono molto tranquillo, so quanto valgo e so come devo giocare le partite importanti. Questo è il motivo per cui ci sono così tante offerte quando il mercato si apre, ma stavolta ho intenzione di prendermela comoda. Ci penserà il mio rappresentante Fernando Felicevich che è attento a tutto. Io mi dedicherò al riposo per recuperare al meglio e per vedere se cambiare squadra o meno. Il primo pensiero è restare al cento per cento, ma se cambio squadra, sarà per il meglio, per lottare in Champions League, vincere titoli, lottare per cose importanti. Vedremo, l’importante è essere sempre nella forma migliore”.

