Il Bayern ieri ha vinto la Supercoppa tedesca battendo l’Eintracht 5-0. Thomas Muller commenta la tripletta realizzata ieri da Robert Lewandowski: “Ha risposto alla grande ai critici, e’ tornato a dimostrare le sue qualita’ anche se non deve provare niente a nessuno – ha spiegato l’attaccante del Bayern -. E’ al 100% concentrato sulla squadra ed e’ un giocatore estremamente importante per noi. La tripletta? Per questo il Bayern non lo ha lasciato andar via”