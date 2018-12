Bayern, pazzesco incidente per Coman: la McLaren è un rottame lui esce illeso!

Kingsley Coman la sua super lussuosa vettura sportiva McLaren 720S Coupé l’aveva presentata ai suoi fan su Instagram dopo averla acquistata. Il francese del Bayern Monaco che corre in campo a forte velocità, è una scheggia anche sulle strade di Monaco di Baviera ma lo scorso 23 dicembre qualcosa è andato storto per lui che ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente con le barriere di protezione della strada. La polizia descrive così l’incidente: il francese alle 6,55 si trovava sulla A95 a sud tra Monaco e Starnberg e forse per l’eccessiva velocità del mezzo, o forse perchè il manto stradale bagnato, ha perso il controllo dell’auto sportiva che ha sbandato schiantandosi nelle barriere di protezione. Dopo questo impatto, il veicolo non si è fermato terminando la folle corsa dopo 150 metri nel mezzo di tre corsie. Coman è uscito illeso avendo la macchina una cellula di sopravvivenza speciale, ma la McLaren è rimasta totalmente distrutta diventando un rottame. L’ex della Juventus ha preso un taxi fino a Starnberg dopo che i medici lo hanno visitato e trovato in buone condizioni.