Beckenbauer, parole al miele per Klopp: “Lo vorrei al Bayern, è il migliore al mondo”

A distanza di quasi tre mesi da quando lo aveva rivelato a Sky Sport, ora che Jürgen Klopp è pure reduce dalla vittoria della Champions League con il Liverpool non può che ribadire i suoi apprezzamenti per il tecnico tedesco. Parliamo dell’icona Franz Beckenbauer, che alla Bild ha espresso nuovamente ammirazione per l’ex allenatore del Borussia Dortmund: “È nel suo ruolo uno dei migliori al mondo. Per lui non voglio nulla più che vederlo sulla panchina del Bayern Monaco, sarebbe una bellissima sfida. Ha portato un nuovo calcio in Germania, ora all’estero ha messo a punto quanto aveva già cominciato a far vedere con il Borussia”. È rimasto dunque stregato dal tecnico 51enne il presidente onorario del club bavarese, che farebbe carte false per riportarlo in Patria.