Beckham diventa un Simpson: foto di famiglia con il celebre Bart

Sembra quasi essere diventata l’ambizione di molte star del cinema e non solo. Entrare a far parte del celebre cartoon The Simpson.

Dopo i tanti artisti che hanno preso parte ad una puntata, o che semplicemente hanno potuto veder realizzata la loro immagine accanto alla famiglia americana più conosciuta al mondo, ecco che, anche nel mondo del pallone, c’è chi non vedeva l’ora di entrare in questa speciale classifica.

ULTIMO – Dopo Icardi e Wanda Nara, da poco diventati “gialli” come i noti Bart e Homer Simpson, ecco un’altra star del pallone, in questo caso ex calciatore. David Beckham, presidente dell’Inter Miami ed ex tra le altre di Milan, Real Madrid e Manchester United, in compagnia della moglie Victoria e dei figli, ha potuto realizzare il suo sogno.

Come lo stesso ex Spice Boy ha pubblicato con orgoglio su Instagram, è diventato con l’intera famiglia un Simpson. Nell’immagine, realizzata dall’artista Stefano Monda, in arte steart, Beckham si trova in compagnia anche del noto Bart Simpons e con grande gioia condivide quello che ritiene a tutti gli effetti un traguardo raggiunto.