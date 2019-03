Belgio, Fellaini dice addio: “Ricordi bellissimi di questi 12 anni…”

Marouane Fellaini dice addio alla nazionale belga. Il centrocampista classe 1987 interrompe la sua avventura con i I Diavoli Rossi dopo 12 anni e 87 apparizioni ufficiali. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale Twitter dell’ex Everton e Manchester United. Dopo il suo passaggio in Cina allo Shandong Luneng, e l’addio al calcio europeo, il centrocampista ha deciso di salutare anche il Belgio.



ANNUNCIO – “Dopo 12 anni in cui ho rappresentato il Belgio ai massimi livelli, ho deciso di ritirarmi dal calcio internazionale. Per me non è stata una decisione facile ma credo sia arrivato il tempo di dare spazio alla nuova generazione. Ho un sacco di ricordi fantastici e sono molto orgoglioso del fatto che il Belgio sia attualmente il club numero uno nella classifica FIFA”.

In seguito al suo approdo allo Shandong Luneng nella sessione invernale, Fellaini ha subito trovato il gol all’esordio che ha regalato la vittoria per 1-0 contro il Beijing Renhe.