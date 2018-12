Besiktas, club verso il baratro e i top scappano

Alle prese con una grave crisi finanziaria, il Besiktas ha deciso di disfarsi fin da gennaio di alcuni dei contratti più onerosi che ne appesantiscono il bilancio. Tra questi c’è quello, secondo quanto scrivono la stampa turca e quella spagnola, del difensore centrale Pepe, arrivato in Turchia nell’estate del 2017 dopo aver vinto tre Champions League con il Real Madrid. Con il club bianconero di Istanbul Pepe ha un accordo a 9 milioni a stagione in scadenza a giugno 2019 ma ora le parti avrebbero raggiunto un accordo per la rescissione immediata, che però deve ancora essere ufficializzata.