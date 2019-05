Boateng, triste addio al Barcellona: non ci sarà nemmeno per la finale di Coppa del Re

Non è stata certamente una parentesi fortunata quella di Boateng al Barcellona. Eravamo tutti sorpresi quando a gennaio la società blaugrana ha rilevato il centrocampista ex Milan dal Sassuolo, lui compreso, e quando siamo giunti al termine della stagione non può essa considerarsi un’avventura particolarmente redditizia. Impiegato subito e da titolare contro il Siviglia in Coppa del Re a fine gennaio, nella sconfitta per 2-0 in trasferta, ha disputato solo 3 partite di Liga: contro Valladolid, Huesca e Celta Vigo. L’una a distanza di mesi dall’altra. E per un problema al ginocchio sinistro, sostiene il giornale spagnolo As, non potrà – a meno di un miracolo – prendere parte nemmeno alla finale di Coppa del Re contro il Valencia in programma sabato alle 21. Sarebbe stato in campo, essendo Dembélé out e Coutinho in dubbio. Si sapeva che non avrebbe giocato molto al Barcellona, ma forse nessuno credeva così poco.