Boca Juniors, Burdisso è pronto: “Qui per migliorare il club e prendermi le mie responsabilità…”

Tornano ad incontrarsi le strade di Nicolas Burdisso e del Boca Juniors. Dopo l’addio al calcio, il centrale argentino è tornato in patria nello storico club, ma questa volta nelle vesti di dirigente.

L’ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino, oltre che, ovviamente, della Nazionale argentina e del Boca Juniors, è il nuovo direttore sportivo del club Xeneize. Carico per la nuova sfida, in una veste inedita a soli due mesi dal suo addio al mondo del calcio giocato, il classe 1981 è pronto alla nuova avventura e ha le idee chiare.



OBIETTIVI – Nel giorno della sua presentazione, Burdisso ha parlato nella conferenza stampa dei suoi obiettivi e delle sue ambizioni per portare il Boca Juniors al top: “E’ un giorno molto speciale perché torno in un posto speciale con un ruolo molto diverso rispetto al passato. Ho parlato molto con Angelici e gli ho chiarito ciò che ho sempre pensato del calcio, i miei principi e i miei valori. Questa è una grande opportunità e una grande sfida per me. Sono qui per prendere delle decisioni e assumermi delle responsabilità. Ringrazio il club e il presidente per questa possibilità. Il mio obiettivo è quello di lasciare un giorno questo club migliorato rispetto a quanto non sia ora”.