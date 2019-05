Boca Juniors, Tevez: “Vorrei finire qui la mia carriera, ma nessuno mi ha parlato del rinnovo”

L’attaccante ex Juventus e Manchester City, fra le altre, Carlos Tevez non ha alcuna voglia di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione, ma vorrebbe rimanere al Boca Juniors fino al giorno in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Il problema? Il suo contratto è in scadenza, e nessuno lo ha contattato per parlare del futuro con la maglia degli Xeneizes. “Nessuno mi ha chiesto nulla, io vorrei restare e chiudere qui la mia carriera – ha detto l’argentino, dai toni scocciati -. Non mi hanno domandato cosa farò o cosa voglio, è difficile per me ora pensare al prossimo anno. Senza rinnovo cosa farò? Non posso saperlo adesso, ma mi piacerebbe ritirarmi al Boca”. Tevez è tornato a casa a gennaio di quest’anno, dopo l’esperienza cinese a Shanghai Shenhua, e ha segnato finora 6 gol in 26 presenze, considerando tutte le competizioni.