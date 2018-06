Bolt, esordio negativo con lo Strømsgodset: gioca 20 minuti e perde

Il sogno di Usain Bolt continua: dopo aver scritto la storia dell’atletica leggera, il primatista mondiale aveva svelato a tutti di voler intraprendere la carriera di giocatore. Allenatosi con il Mamelodi Sundowns prima, ma soprattutto con il Borussia Dortmund poi, il leggendario velocista giamaicano ha esordito con la maglia dello Strømsgodset. Entrato in campo al 71′ con il club sotto di un gol, a nulla è servita la sua velocità per aiutare la squadra a recuperare il risultato. Un altro risultato poco soddisfacente per il 31enne, sempre abituato a vincere.

Nel frattempo, però, Bolt ha ricevuto anche una proposta dai sanmarinesi del La Fiorita che su Twitter aveva mandato un chiaro messaggio all’ex velocista: “Caro Usain Bolt, vorremmo averti con noi per giocare la Champions League! Perché no? Vogliamo scrivere la storia!”. Chissà quali saranno le sue intenzioni future.

BOLT CALCIATORE STUPISCE I COMPAGNI DI SQUADRA: CHE TUNNEL IN ALLENAMENTO