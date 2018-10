Usain Bolt è reduce dalla sua prima doppietta realizzata in un’amichevole venerdì, con la sua nuova squadra australiana la Central Coast Mariners. La sua avventura da calciatore è solamente all’inizio, non avendo per il momento firmato alcun contratto da professionista. Tuttavia, i controlli sono sempre indispensabili in qualsiasi categoria ed è ciò a cui si è sottoposto anche Bolt. Su Instagram, il giamaicano ha postato una storia di se stesso, in cui mostra un certificato emesso dopo aver effettuato un controllo antidoping, nella quale dice: “Ragazzi, mi sono ritirato dall’atletica leggera per giocare a calcio ma guardate questo. Perché devo effettuare questi controlli nonostante non abbia sottoscritto alcun contratto professionistico? Ah, io sarei un atleta d’élite, quindi devo essere controllato… Molto bene, ok”.