Bolt: “Un errore cedere Pogba se lo United vuole tornare grande”

Il famoso centometrista Usain Bolt ha rilasciato una intervista al “The Sun”, dove ha detto la sua su Paul Pogba che potrebbe lasciare il Manchester United e tornare a Torino. Il giamaicano ha mandato un messaggio alla società inglese chiedendo di non cedere il francese ma anzi di di metterlo al centro del progetto creandogli una squadra intorno: “Alla Juventus e con la nazionale francese è stato un calciatore eccezionale perché aveva anche compagni in grado di farlo esprimere bene. È un grande anche perchè sa fare assist per i compagni. Se costruisci una squadra intorno a Pogba poi andrà tutto benissimo e lo United potrà tornare a vincere come in passato”.