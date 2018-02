Bolt verso il Sudamerica: “Martedì scoprirete con chi…”

Dopo il ritiro dall’atletica leggera, Usain Bolt aveva espresso il suo desiderio di diventare un calciatore. Il suo sogno era vestire la maglia del Manchester United, squadra di cui è tifoso, ma il suo nome era poi accostato al Borussia Dortmund. Il mese scorso l’uomo più veloce del mondo si era allenato con il Mamelodi Sundowns, club che milita nella massima serie del campionato sudafricano. Ora, attraverso Twitter, l’ex velocista giamaicano ha annunciato l’inizio della sua attività calcistica, ma è stato misterioso: “Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8 di martedì.” In realtà tutto farebbe pensare al club sudamericano che sempre su Twitter ha scritto: “Il calcio non sarà più lo stesso“.

USAIN BOLT, PROVE DI PALLEGGIO