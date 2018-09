Ancora una volta Mario Götze ha deluso le aspettative. L’allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha schierato il campione del mondo 2014 titolare nella trasferta di Bruges ma ancora una volta poco incisivo. Dopo aver trionfato con la Germania quattro anni fa, Götze ha vissuto stagioni molto complicate anche al Bayern, soprattutto a causa dei ripetuti infortuni. Fino a quanto accaduto nello scorso fine settimana, nel quale il tedesco non ha partecipato nel match contro l’Hoffenheim per motivi poco chiari ma di certo non tecnici. L’ex Inter Lothar Matthaus, ha dato alcuni consiglia a Götze: “Quando ti rendi conto che ciò che stai facendo non ti sta portando da nessuna parte, è forse arrivato il momento in cui dici che è ora di cambiare qualcosa. Götze ha bisogno di cambiare ambiente ma soprattutto ha bisogno di stare senza Instagram per almeno tre mesi”. Piccata la risposta del Borussia Dortmund: “Matthaus si guadagna da vivere lanciando tesi provocatorie. Sarebbe meglio se Mario non venisse infangato” ha detto l’amministratore delegato giallonero Hans Joachim Watzke.