Bruno Fernandes: “Dove vorrei giocare? Ecco il mio sogno…”

Un rendimento pazzesco, quello offerto da Bruno Fernandes nell’ultima stagione. Il centrocampista dello Sporting Lisbona ha infatti messo a segno ben venti reti in campionato, più altre tre in Europa League. Numeri che hanno fatto sì che sul portoghese si siano gettati gli occhi di numerosi club, tra i quali quelli di Inter, Manchester City e Atletico Madrid. E l’ex sampdoriano, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Renascenca, ha svelato quello che è il suo sogno.

SOGNO – “Io non ho mai detto di voler andare via dallo Sporting, qua infatti mi trovo bene: ci sono però alcune proposte che non si possono rifiutare. In ogni caso, andrò via solamente se il club sarà d’accordo con me. Ho dei sogni da realizzare ed uno di questi è giocare in Inghilterra. E non lo dico solamente perché alcune formazioni inglesi hanno mostrato interesse nei miei confronti, ma è così da sempre”.