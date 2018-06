Brutta disavventura per Kanu: derubato all’aeroporto di Mosca

In queste ore Nwankwo Kanu è stato vittima di una brutta disavventura. Arrivato in Russia per seguire la sua Nigeria al Mondiale, l’ex attaccante di Arsenal e Inter è stato derubato all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo. Un furto di un certo peso, 9mila euro è la somma sottratta all’ex giocatore, che è stata subito recuperata dalle autorità russe.

Inizialmente Kanu non si è accorto di nulla, finché non è arrivato a Kaliningrad per disputare la partita tra vecchie glorie organizzata dalla Fifa. L’ex attaccante nigeriano ha quindi denunciato i fatti e i rapinatori sono stati identificati: secondo il Daily Mail si tratterebbe di due addetti allo scarico dei bagagli dell’aeroporto. I due impostori rischierebbero fino a sei anni di carcere.

