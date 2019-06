Buffon, addio al Psg ma non al calcio: clamorosa proposta in Europa

Lo ha annunciato lui stesso dopo aver dato l’addio al Paris Saint-Germain: “Cerco nuove esperienze”. Gianluigi Buffon potrebbe non aver detto ancora addio al calcio giocato, anzi, sarebbe pronto a rimettersi in gioco ancora ad altissimo livello.

All’età di 41, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale non ne vuole proprio sentire di appendere i guantoni al chiodo, ed ecco che per lui potrebbero aprirsi numerosi scenari davvero interessanti. Come riporta Sky, infatti, per l’estremo difensore italiano sono arrivate tantissime offerte da ogni parte del mondo. Nelle intenzioni di Buffon, però, c’è la volontà di rimanere in Europa. Quindi, per il momento, niente Cina o Emirati Arabi, meglio Germania, Italia o…Spagna.

AL BARCELLONA – Sembra, infatti, che per Buffon sia arrivata un’offerta da parte del Barcellona che starebbe valutando l’ipotesi di offrire al portiere un ruolo da secondo di Ter Stegen. Sebbene l’italiano voglia essere ancora protagonista, e quindi preferirebbe andare a giocare come numero 1, l’idea di poter disputare ancora la Champions League e provarla a vincere potrebbe fare la differenza. Solo un’ipotesi al momento, ma la pista potrebbe accendersi in un lampo.