Bundesliga, Bayern campione di Germania per la settima volta consecutiva. Gol di Ribery e Robben

Il Bayern Monaco ha conquistato il campionato tedesco all’ultima giornata della Bundesliga. Per i rot-weiss è il settimo sigillo consecutivo, il primo con Niko Kovac in panchina. Bayern che ha superato in casa l’Eintracht Francoforte battendolo per 5-1 e mantenendo il distacco di due punti sul Borussia Dortmund passato a Moenchengladbach. Ma oggi è stata grande festa all’Allianz anche per i gol del titolo messi a segno da Ribery e Robben alla partita di addio. Padroni di casa in vantaggio al 4′ con Coman poi il pareggio a sorpresa dell’Eintracht con Haller al 50′. Paura a Monaco durata pochi minuti visto che Alaba e Renato Sanches riportavano i bavaresi sul 3-1 e poi la magia di Ribery che in slalom ha superato due uomini e scavalcato Trapp. Gloria anche per Robben che su assist di Alaba ha firmato la quinta rete. Poi al triplice fischio l’apoteosi per la vittoria del titolo. Kovac, secondo a vincere la Bundesliga da giocatore e allenatore del Bayern, ci sarà la possibilità di vincere il Double (il 25 maggio finale di coppa con il Lipsia).