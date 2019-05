Bundesliga, Bayern pareggia a Lipsia e Dortmund a -2. Tutto si decide negli ultimi 90′

Il Bayern ha rinviato probabilmente all’ultima giornata della Bundesliga la festa scudetto dopo il pareggio esterno sul difficile campo dell’RB Lipsia per 0-0. Il Borussia Dortmund con la vittoria di oggi per 3-2, adesso è a meno due dai bavaresi che riceveranno l’Eintracht a Monaco mentre i gialloneri sfideranno in trasferta il Borussia Moenchengladbach. Si deciderà tutto alla fine. Di seguito i risultati di oggi:

Augsburg-Hertha Berlino 3-4 (10′ Hahn, 47′ Plattenhardt, 50′, 70′ Gregoritsch, 66′ Grujic, 75′, 92′ Kalou, )

Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf 3-2 (41′ Pulisic, 47′ Fink, 53′ Delaney, 92′ Gotze, 95′ Kownacki)

Hannover-Friburgo 3-0′ (39′ Anton, 51′ Bebou, 81′ Walace)

Hoffenheim-Werder Brema 0-1 (39′ Eggestein)

Bayer Leverkusen-Schalke 04 1-1 (31′ Havertz, 47′ Burgstaller)

Norimberga-Borussia Moenchengladbach 0-4 (56′ Drmic, 63′ aut. Muhl, 65′ Hazard, 80′ Zakaria)

RB Lipsia-Bayern Monaco 0-0

Stoccarda-Wolfsburg 3-0 (45′ Castro, 55′ Donis, 83′ Didavi)