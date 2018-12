Bundesliga, clamoroso a Dusseldorf: cade la capolista Dortmund

Inatteso passo falso della capolista Borussia Dortmund, nel turno infrasettimanale di Bundesliga. I gialloneri, dopo essersi laureati campione d’inverno sabato scorso, hanno perso clamorosamente contro il Dusseldorf, fino a stamattina penultimo in classifica. Padroni di casa subito avanti con il giovane Lukebakio, raddoppia Zimmer ed è utile solo per la classifica cannonieri il sigillo finale di Alcacer a 9′ dalla fine. Del passo falso della squadra di Favre, ne ha approfittato il Borussia Moenchengladbach che ha battuto la matricola Norimberga. Domani ci proverà ad accorciare dalla capolista Dortmund anche il Bayern Monaco che riceve all’Allianz il Lipsia. Oggi bel successo del Wolfsburg che sale grazie a Guillavogu e Weghorst, mentre tra Hertha e Augsburg le emozioni si condensano tutte nel primo tempo: ben quattro gol, alla fine le formazione di dividono la posta in palio.

Martedì 18 dicembre

Borussia Monchengladbach-Norimberga 2-0

(47′ Hazard, 86′ Plea)

Dusseldorf-Borussia Dortmund 2-1

(22′ Lukebakio, 56′ Zimmer, 81′ Alcacer)

Hertha-Augusta 2-2

(8′ Hintegger, 28′ Leckie, 31′ Duda, 39′ Koo Ja-Cheol)

Wolfsburg-Stoccarda 2-0

(24′ Guillavogui, 44′ Weghorst)

Mercoledì 19 dicembre

18.30 Schalke-Leverkusen

20.30 Bayern Monaco-Lipsia

20.30 Brema-Hoffenheim

20.30 Friburgo-Hannover

20.30 Mainz-Francoforte