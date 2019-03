Bundesliga, i risultati della 25.ma giornata: testa a testa Bayern-Dortmund

Continua la sfida a distanza tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambe vincenti ed entrambe ancora in vetta alla classifica con 57 punti. A valanga i campioni di Germania contro il Wolfsburg di Labbadia. Un 6-0 tennistico che fa ben sperare i bavaresi in vista del match di Champions League contro il Liverpool. Il Borussia Dortmund ancora in difficoltà è riuscito solo nel finale ad avere la meglio sullo Stoccarda. Bayern e Borussia al comando con 57 punti anche i rotweiss di Kovac sono avanti per la differenza reti.

Questi tutti i risultati delle gare valide per il 25° turno di Bundesliga disputate questo pomeriggio:

Bayern Monaco-Wolfsburg 6-0 (34′ Gnabry, 37′ e 85′ Lewandowski, 52′ James Rodriguez, 76′ Muller, 82′ Kimmich)

Borussia Dortmund-Stoccarda 3-1 (62′ rig. Reus, 71′ Kempf, 84′ Paco Alcacer, 92′ Pulisic)

Friburgo-Hertha Berlino 2-1 (27′ Petersen, 77′ e aut. 80′ Ibisevic)

RB Lipsia-Augusta 0-0

Mainz-Borussia M’Gladbach 0-1 (al 63′ Elvedi)

Questo il programma completo del 25° turno di Bundesliga

Hoffenheim-Norimberga

Hannover-Bayer Leverkusen

For. Dusseldorf-Eintracht