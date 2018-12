Bundesliga, il Bayern supera il Lipsia con magia Ribery e si avvicina al Dortmund (-6)

Il Bayern si rimette in corsa per vincere il campionato dopo la vittoria di stasera contro il Lipsia nel match della 16.ma giornata di Bundesliga. Un lampo nella notte di Monaco di Baviera con un super gol di Ribery che a 7 minuti dal 90′ con una finta ha mandato a terra due difensori avversari e piazzato il pallone nella porta. Il muro del Lipsia è crollato alla distanza anche se per dinamismo la squadra di Poulsen ha prevalso sui campioni di Germania apparsi lenti nel fraseggio e poco incisivi sotto porta. Lewandowski e Kimmich hanno avuto due grandi chance per sbloccare la partita ma il polacco nel primo tempo ha colpito il palo mentre il numero 32 del Bayern nella ripresa ha fallito di testa una grande occasione. Ma alla squadra di Kovac va bene l’1-0 per avvicinare il Borussia Dortmund caduto ieri sera a Dusseldorf. Adesso i gialloneri hanno un vantaggio di soli 6 punti sulla coppia Bayern e Borussia Moenchengladbach e nel prossimo e ultimo turno del 2018 di Bundesliga, quest’ultimi si recheranno nella tana della capolista. Nelle altre partite giocate oggi successo esterno del Bayer a Gelsenckirchen sullo Schalke per 2-1. Pareggi nelle altre partite di stasera: 1-1 tra Friburgo e Hannover e Werder Brema e Hoffenheim e 2-2 tra il Mainz e Eintracht.