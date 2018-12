Bundesliga, Ribery rilancia il Bayern che passa a Francoforte. Borussia Dortmund a -6

Il direttore d’orchestra non è cambiato ma la musica si. A Monaco di Baviera cominciano a pensare che aver tenuto Niko Kovac è stata una scelta azzeccata della società quando molti ne chiedevano l’esonero. In effetti hanno avuto ragione Rummenigge e Hoeness perchè dopo il convincente successo di oggi dei campioni di Germania sul terreno dell’Eintracht Francoforte, la banda di Ribery (doppietta oggi) si è riportata sotto a -6 dal Borussia Dortmund facendo intendere che per il campionato, i gialloneri di Favre devono fare i conti con i bavaresi. Un 3-0 netto che porta la firma del francese redivivo e di Rafinha al 90′ che sorprende Trapp con un cross sbilenco che finisce all’incrocio dopo averlo scavalcato. Kovac nonostante le assenze di Robben, Gnabry, James, Tolisso indisponibili con Boateng e Coman, acciaccati, in panchina, ha fatto vedere un Bayern spavaldo con il 4-2-3-1 schierando Thiago dietro a Lewandowski e Ribery sulla sinistra. Il Bayern ritrova autostima dopo la quinta vittoria di fila. I 6 punti di distacco dal Dortmund, con questa media punti, si possono recuperare in fretta a partire dalla terza settimana di gennaio quando riprenderà la Bundesliga che si ferma per la pausa invernale.