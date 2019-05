Lo spareggio per un posto in Bundesliga, va all’Union Berlino che ha ottenuto una storica promozione. Retrocede per la seconda volta in due anni lo Stoccarda visto il doppio pareggio nelle due gare. Lo 0-0 in casa stasera basta alla squadra di Fischer per condannare i ragazzi di Willig alla retrocessione, in virtù del 2-2 ottenuto nella gara d’andata.