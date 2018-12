Bundesliga: vince il Dortmund ed è campione d’inverno, poker Bayern all’Hannover

Si sono giocate le gare valide per il 15° turno di Bundesliga. In serata successo della capolista Borussia Dortmund che tra le mura amiche ha battuto il Werder Brema col punteggio di 2-1. Gialloneri che restano a +9 sul Bayern che nel pomeriggio ha rifilato il poker al malcapitato Hannover travolto dalle reti di Kimmich, Lewandowski, Gnabry e Alaba. Un successo che permette ai campioni di Germania di riportarsi al secondo posto in classifica.

Questi tutti i risultati e i marcatori:

Venerdì

Norimberga-Wolfsburg 0-2

Oggi

Augusta-Schalke 04 1-1 (13′ Gregoritsch, 52′ Caligiuri)

Fortuna Dusseldorf-Friburgo 2-0 (55′ e 79′ Ayhan)

Hannover-Bayern Monaco 0-4 (2′ Kimmich, 29′ Alaba, 53′ Gnabry, 62′ Lewandowski)

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach 0-0

Stoccarda-Hertha Berlino 2-1 (38′ Mittelstadt, 64′ e 76′ M. Gomez)

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-1 (20′ Alcacer, 27′ Reus, 35′ Kruse)

Domani

15.30 Lipsia-Mainz

18.00 Francoforte-Leverkusen

CLASSIFICA