Barcellona e l’ossessione per Jovic: visionato ben 15 volte

Dopo aver chiuso il colpo de Jong, il Barcellona è a caccia di altri innesti. Prima di comprare, però, questa volta i blaugrana vogliono essere sicuri dell’acquisto tanto da spostarsi ripetutamente allo stadio di quello che potrebbe essere il prossimo affare di mercato.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i dirigenti catalani ultimamente stanno avendo una vera e propria ossessione per Luka Jovic, attaccante del Benfica attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte. Secondo il quotidiano spagnolo, gli osservati del Barcellona starebbero alzando il pressing per assicurarsi il giovane classe ’97. Oltre ad essere stati presenti nella gara di giovedì scorso contro l’Inter in Europa League, gli uomini blaugrana sarebbero arrivati a quota 15 presenze allo stadio per vedere il centravanti all’opera. Prima di procedere all’eventuale acquisto, il Barcellona vuole essere più che sicuro di quello che potrebbe diventare il futuro Suarez.