Bayern Monaco, Hoeness scarica Boateng: “Qui è fuori posto…”

Dopo otto anni, sembra terminato l’idillio tra il Bayern Monaco e Jerome Boateng. Il difensore, che nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio anche a causa di alcuni infortuni, sembra destinato a cambiare maglia in estate, venendo infatti scaricato dal presidente dei bavaresi Uli Hoeness, che ha così parlato ai microfoni di Sky Germania.

FUORI POSTO – “A Jerome vorrei dare un consiglio da amico, suggerendogli di lasciare il Bayern Monaco. Ha probabilmente bisogno di una nuova sfida e qui è sembrato fuori posto”.

FUTURO – Il tedesco, da parte sua, non si opporrebbe ad una cessione, a patto però che arrivi un’offerta di suo gradimento. E gli estimatori, malgrado le ultime non proprio brillanti prestazioni, a Boateng non sembrerebbero mancare.