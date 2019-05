Bayern Monaco, in vendita le divise celebrative per Robben e Ribery

Come sappiamo ormai da tempo, chiuderanno la propria lunga parentesi al Bayern Monaco i campioni Arjen Robben e Franck Ribery, due veri e propri pilastri che hanno fatto grande la storia recente del club bavarese. Per questa ragione, il Bayern ha deciso di rendere omaggio ai due mettendo in vendita due maglie celebrative: una con il numero 7 – quello del francese – e una con il numero 10 – quello dell’olandese. Qual è la novità rispetto alle solite divise? Che i numeri non sono colorati di bianco, ma all’interno dei contorni ci sono alcune immagini con le esultanze dell’uno e dell’altro. Il modo migliore per ripagare – anche se in minima parte, con un piccolo pensiero – Robben e Ribery per un decennio di successi.