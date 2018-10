Bayern Monaco, Lewandowski: “In estate ricevuto tante offerte, ma…”

Robert Lewandowski, attaccante della Nazionale polacca e del Bayern Monaco, protagonista in campo del match perso dalla Polonia contro il Portogallo nella sfida di Nations League, ha parlato delle voci di mercato che lo hanno coinvolto questa estate. Ai microfoni di Sportowe Fakty l’ex bomber del Borussia Dortmund ha spiegato la sua scelta di rimanere a Monaco di Baviera e si è detto molto soddisfatto della sua decisione nonostante il momento della squadra non sia dei migliori.

PROBLEMI RISOLTI – “Ho ricevuto diverse offerte da molti club e ne ho parlato apertamente. Sapevo, indipendentemente dall’offerta, che il Bayern avrebbe detto no a tutti. Non mi piacevano alcune cose e prima di prendere una decisione ho dovuto comunque confrontarmi con la società. Ora sto bene, abbiamo chiarito, e non posso certo parlare di delusione per non essere partito visto che sono in uno dei più grandi club del mondo”.