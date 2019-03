Bayern Monaco, Lewandowski nella storia della Bundesliga

RECORD – Grazie alla doppietta segnata contro il Wolfsburg, nel match odierno di campionato (6-0 finale), il centravanti del Bayern Monaco è diventato lo straniero ad aver segnato più gol di tutti in Bundesliga. Con ben 197 reti, ha superato anche Pizarro fermo a quota 195. In questa speciale classifica seguono al terzo e quarto posto Elber e Ibisevic, staccati però di oltre settanta segnature. Lewandowski entra così in maniera definitiva nella storia del calcio tedesco, oltre che in quella della società bavarese.