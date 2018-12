Bayern Monaco, Ribery ci ripensa: possibile rinnovo in vista

Dopo le voci di addio, a sorpresa potrebbe arrivare un dietrofront clamoroso da parte di Franck Ribéry.

Il francese del Bayern Monaco, che fine a pochi giorni fa sembrava intenzionato a lasciare il Bayern Monaco e, forse, anche il mondo del calcio giocato, potrebbe averci ripensato. Secondo quanto riportato da goal.com, infatti, il classe 1983 avrebbe riaperto la porta all’ennesimo rinnovo di contratto con i bavaresi. Visto il buon rendimento delle ultimisse partite, Ribery avrebbe ammesso negli ultimi giorni di divertirsi ancora parecchio in Bundensliga. Il campione 35enne, che nelle ultime tre partite giocate in Bundesliga ha segnato 4 reti ha un contratto in scadenza per il 30 giugno 2019 ma l’addio non è più così scontato.