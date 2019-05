Bayern Monaco, ripensamenti per Kovac: adesso potrebbe restare

Il Bayern Monaco ci ripensa, o forse è solo la stampa tedesca che ha drasticamente cambiato opinione sul futuro del tecnico Niko Kovac al club bavarese. Infatti, dopo aver trionfato in Bundesliga per l’ennesimo anno consecutivo, sarebbe più solida secondo il giornale Kicker la posizione del croato, che nelle scorse settimane era stata messa in forte discussione. Si era parlato infatti di un possibile arrivo in panchina di Julen Lopetegui, ex Spagna e Real Madrid, oppure di Mark van Bommel, attualmente al Psv, ex centrocampista proprio del Bayern. In società fu Franz Beckenbauer a contrastare spesso Kovac, ma il presidente Hoeness invece è intervenuto svariate volte in sua difesa (“Come potremmo mai cambiare un allenatore che vince il campionato al primo tentativo?”). Il futuro del croato dipenderà anche dall’esito della finale di Coppa di Germania: un k.o. sabato sera con il Lipsia potrebbe nuovamente cambiare tutto.