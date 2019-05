Bayern Monaco, Robben: “Che sviluppo questo club: quando sono arrivato io nel 2009…”

Domani, come già ribadito più volte, sarà l’ultima con la maglia del Bayern Monaco sia per Arjen Robben che per Franck Ribery. E non sarà una partita qualsiasi, visto che i bavaresi si giocano il trionfo nella Bundesliga, che per loro sarebbe l’ennesimo di una carriera fantastica. Abbiamo già letto e riportato le parole rilasciate dal francese a bundesliga.com, in cui parla molto bene del compagno olandese, ora vi raccontiamo quello che ha voluto dire Robben alla vigilia dell’addio al Bayern: “Più volte ho affermato di essere orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo prestigioso club. Quando sono arrivato, nel 2009, non eravamo al livello di come siamo ora e non mi riferisco solo a quanto raccolto sul campo, ma anche a ciò che siamo al di fuori. Lo sviluppo del club è stato grandioso, incredibile e per questo sono contentissimo”.