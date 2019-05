Bayern Monaco, Robben individua il suo erede: “Ecco chi mi piace…”

Al termine della stagione, si chiuderà la lunga avventura di Arjen Robben con la maglia del Bayern Monaco. Un percorso durato dieci anni, con i bavaresi ora chiamati ad intervenire sul mercato per trovare un degno sostituto dell’olandese. Obiettivo numero uno sembra essere Leroy Sané, tedesco attualmente in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Una candidatura sostenuta dallo stesso Robben, come raccolto da Sky Sports News.

TALENTO – “In Europa ci sono moltissimi talenti e Sané è sicuramente fra questi. Ultimamente non ha giocato molto con il City, ma è un ottimo calciatore: è infatti veloce, abile nell’uno contro uno e segna. A decidere però non sono io e al Bayern c’è già chi è chiamato a svolgere questo compito…”.