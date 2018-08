Bayern Monaco, Wacker: “Cristiano Ronaldo non sarebbe stato un affare per noi”

Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato un colpo incredibile di calciomercato, non solo in termini puramente tecnici e del valore del calciatore, ma anche in quanto alla questione marketing. L’impatto sul mondo social, degli sponsor e in generale degli introiti che faranno sorridere la Vecchia Signora possono senz’altro definire l’operazione CR7 un grandissimo affare. Ma se per l’ambiente bianconero l’arrivo del portoghese è stato tutto questo, lo stesso non si sarebbe potuto dire per quanto concerne il Bayern Monaco o almeno è quanto ha riferito il direttore marketing del club tedesco Jorg Wacker. L’esperto dirigente, come riporta AS ha parlato dell’operazione Ronaldo confidando che per i bavaresi non sarebbe stato un affare.

PER NOI NO – “Il suo acquisto in termini di marketing non avrebbe funzionato con noi. Magari in altri club sì ma qui no perché crediamo che il marchio di un giocatore non possa essere superiore a quello del club. Cristiano ha firmato per la Juventus, ma potrebbe andar via dopo soli pochi anni”.