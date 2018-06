Milan, fari puntati su Werner. Lui: “Ho bisogno di lasciare il Lipsia”

Timo Werner si mette sul mercato. L’attaccante del Lispia ha annunciato la volontà di lasciare la sua attuale squadra per avere la possibilità di crescere. Tra le tante squadre interessate, anche il Milan che potrebbe rinunciare a Nikola Kalinic e André Silva per arrivare al tedesco classe ’96.

FUTURO ASSICURATO – 22 anni sulla carta d’identità, 42 gol in 77 presenze con la maglia del Lipsia e una desiderio annunciato: “Cambiarie aria per crescere”. Timo Werner, bomber ex Stoccarda, potrebbe essere il nome giusto per l’attacco del Milan. Non solo il sogno Falcao dunque per i rossoneri, ma anche il giovane e talentuoso attaccante del Lipsia. Il costo del cartellino è davvero elevato ma con la cessione di Kalinic e André Silva e il riscatto da parte del Villarreal di Carlos Bacca la questione legata ai soldi potrebbe non essere un problema. Fondamentale sarebbe non essere “buttati fuori” dall’Europa League, ma per questo bisogna attendere le decisioni del UEFA.

PARLA WERNER – Idee chiare quelle dell’attaccante tedesco che sarà impegnato nel Mondiale in Russia: “Futuro? Per me, Lewandowski, Luis Suarez e Antoine Griezmann sono attaccanti di livello mondiale. Io non sono ancora a quel livello. Se devo essere onesto, probabilmente ho bisogno di giocare per un altro club per crescere e raggiungere il livello di classe mondiale. Ora, però, ho davanti quattro o cinque anni per imparare e diventare di livello mondiale”.

Tra Falcao e Werner, chi sarà la nuova punta del Milan?