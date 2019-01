Ribery e la bistecca d’oro: lui risponde così

Inizio d’anno salato, o meglio amaro per Franck Ribery. Il francese, dopo aver pubblicato un video sui social in cui mangiava una bistecca placcata oro nel famoso ristorante di Sat Bae, non ha gradito le polemiche che lo hanno visto coinvolto sul web e sui siti d’informazione. In particolar modo, l’attaccante del Bayern Monaco se l’è presa con la giornalista Audrey Pulvar che, dopo averlo visto divorare una bistecca tutta d’oro si era permessa di dargli qualche lezione di morale su Twitter.

Oggi è arrivata la sua risposta pepata, proprio nei confronti della giornalista: “Non ti devo nulla, il mio successo lo devo soprattutto a Dio, a me e ai miei genitori che hanno creduto in me -, spiega il francese in diversi messaggi pubblicati sui suoi account -. Poi, riguardo a questi pseudo-giornalisti che hanno sempre criticato le mie azioni (ultimo esempio: il prezzo di ciò che mangio!)… Perché non parlano anche di quando io do, (perché mi è stato insegnato a dare quando ricevo molto …) perché un grande media nazionale non parla anche di questo? No, preferisce parlare delle vacanze che trascorro con la famiglia, passa al setaccio tutte le mie azioni, anche ciò che mangio! Oh sì, per questo tipo di curiosità sei qui! “.

Va detto, inoltre, che alcune delle critiche fatte al francese sarebbero forse un po’ esagerate, considerando che sono state riferite formazioni inesatte sul suo pranzo dorato. Un esempio? Il prezzo della carne non sarebbe di 1200 euro come pubblicato dalla Bild, ma di 300 euro, forse anche per questo Ribery non l’ha presa bene…