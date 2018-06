Tosno: dalla vittoria in Coppa di Russia al fallimento in un solo mese

Di certo si può dire che quella del Tosno è stata una stagione ricca di emozioni, sentimenti che si sono concentrati nel mese di maggio. La società russa, presente nel calcio professionistico da marzo 2013, in pochi anni è riuscita a scalare le categorie fino ad approdare, l’anno scorso, in Prem’er Liga.

Quest’anno, al club è stato riconosciuto anche un altro grande merito: la vittoria della Coppa di Russia e la conseguente qualificazione in Europa League. Dopo il grande successo, però, la formazione russa ora sta vivendo un vero e proprio incubo: dal 9 maggio scorso, il Tosno sta affrontando un turbinio di disgrazie sportive. Dopo solamente 4 giorni dalla vittoria, il club è infatti retrocesso in seconda divisione.

Ma non finisce qui: la società russa non parteciperà nemmeno all’Europa League dopo essersi visto negare la licenza UEFA per motivi economici. La ciliegina sulla torta arriva proprio in queste ore. Sempre a causa di problemi finanziari, alla società pare essere stata negata anche la licenza per iscriversi alla seconda divisione russa.

I giocatori, inoltre, non ricevono lo stipendio da almeno 4 mesi e per questo motivo hanno deciso di scrivere scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin, grande appassionato di calcio, affinché faccia in modo che i soldi dovuti arrivino e che la squadra non sia costretta rinunciare a tutto quanto creato fino a questo momento. “Non abbiamo ottenuto la licenza. Fino al 14 giugno, però, è possibile presentare la domanda. Il futuro del club? Onestamente non so cosa succederà”, queste le parole del direttore generale Vladimir Matyushenko.

