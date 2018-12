Carrera: “Nessuna possibilità di tornare in Russia”

L’ex allenatore dello Spartak Massimo Carrera al canale russo Derby Tv ha parlato del suo futuro dopo l’esonero a ottobre: “Non ci sono piani per tornare in Russia. Non so nulla del mio futuro professionale. Vivo nel presente Non nel passato e non nel futuro. Voglio solo vivere la mia vita”. Carrera poi ha parlato del soprannome che ha dato ad Antonio Conte: “Parlo con lui circa una volta al mese. Lo chiamo il capo, gli scrivo: “Come stai, capo?”. La cosa più importante per me è la famiglia. Lo è sempre stato, anche quando ero un calciatore. La famiglia offre tranquillità e agisce come una specie di muro. Questo succede anche se hai il lavoro più normale “, ha detto Carrera.