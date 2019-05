Casillas, 38 anni e quel sorriso che nasconde tristezza: “Non è stato un bel compleanno”

Compleanno non esattamente felice per Iker Casillas. Il portiere del Porto, che di recente è stato colto da un infarto al miocardio durante l’allenamento con i compagni, è tornato a parlare nel giorno dei suoi 38 anni.

Un messaggio sui propri canali ufficiali social, pubblicato nella giornata di ieri, dove si è mostrato sorridente, ma molto malinconico. Una festa che non avuto il sapore che ci si attendeva come lo stesso portiere ha ammesso in maniera neppure troppo emblematica.

TRISTE – “Non è stato un grande compleanno. Almeno, non gli ho prestato l’attenzione che avrei dovuto! Eppure, ho posato e mostrato questa faccia. Faccia felice perché sono potuto essere qui da 20 giorni! I 37 anni sono ormai passati, finiti! Benvenuti al 38! PS: Grazie per i vostri messaggi d’affetto”.