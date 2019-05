Casillas, parla il medico: “Infarto? Non si poteva prevedere…”

La vicenda di Iker Casillas ha scioccato il mondo del calcio. Il portiere spagnolo è stato colpito da un infarto al miocardio durante un allenamento l’1 maggio, venendo ricoverato all’ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la sua carriera sembra ormai compromessa. In molti si interrogano su come sia capitato che uno sportivo di alto livello come Casillas abbia sofferto di un simile disturbo. Il medico sportivo del Porto, Nelson Puga, ha voluto fare chiarezza: “Era totalmente imprevedibile, senza fattori di rischio cardiovascolari e senza storia familiare di malattie cardiache in tenera età. Si tratta di un disturbo silenzioso e il risultato della combinazione di alcuni fattori può causare l’occlusione di un’arteria ed un infarto”.