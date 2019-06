Cavani, videomessaggio di un amico: lacrime in diretta e intervista interrotta

Episodio inedito che ha visto protagonista Edison Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain. Nel corso di un’intervista per il programma La Caja Negra di TV Ciudad, il bomber è stato colto dalla troppa emozione in seguito ad un videomessaggio di un caro amico e ha chiesto di sospendere per qualche istante la trasmissione.

EMOZIONE – El Matador si trova in questi giorni a Montevideo con i suoi compagni dell’Uruguay per preparare al meglio la Copa America, che vedrà la Nazionale debuttare il prossimo 17 giugno contro l’Ecuador. Durante l’intervista è stato mostrato a Cavani un videomessaggio di Gogo Feris, grande vecchio amico del giocatore: “Pelato (nomignolo di Cavani ndr), mi è stato chiesto di mandarti un saluto, un in bocca al lupo per la Copa America. E non potrebbe esserci posto migliore di questo: la sede del Nacional. Il nostro quartier generale, dove tu hai indossato la prima maglia tricolor. Quello che ti voglio dire è che teniamo la tua immagine come esempio”.”Quando vai in campo con la Celeste hai un un pugno chiuso, il cuore aperto e denti stretti. Nella vita, tu sei lo stesso che vediamo in campo, ma con la differenza che le mani sono aperte, il cuore è grande e sempre pronto ad aiutare e i denti, anziché essere chiusi, sbocciano con un grande sorriso di fronte ad ogni bambino che viene a chiederti di fare un autografo o di scattare una foto. Sei sempre disponibile e questo ti rende una persona straordinaria. Sei diventato un grande padre, un grande figlio e un eccellente giocatore di calcio che ha raggiunto altissimi livelli. Ti portiamo come esempio perché sei una grande persona e un grande amico. Un grande bacio e buona Copa America”, queste le parole che hanno provocato la reazione del bomber ex Napoli.

INTERROTTA – Una reazione inaspettata, anche per lo stesso intervistatore che ha deciso di sospendere lper qualche istante la chiaccherata con Cavani. Dal canto suo, l’attaccante ha voluto poi spiegare: “Scusatemi… Lo conosco molto bene. È un amico di famiglia. Quello che ha detto mi ha commosso… Ecco perché ora sono così. Mi ha visto nascere e crescere e ha sempre aiutato la mia famiglia”.