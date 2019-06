Chelsea, c’è Lampard per il dopo-Sarri

Maurio Sarri è ormai ad un passo dalla Juventus. Il tecnico, dopo aver conquistato l’Europa League, dirà addio al Chelsea, che adesso deve trovare il sostituto del toscano in vista della prossima stagione. Sostituto che, secondo quanto raccolto dal Sun, sarebbe stato individuato in Frank Lampard, ex centrocampista nonché bandiera del club londinese.

MOSSE – I blues sarebbero già infatti pronti a tentare un primo approccio con il Derby County, formazione attualmente allenata dall’inglese. Il presidente del Derby Mel Morris vorrebbe trattenere ancora Lampard, ma, come dichiarato a talkSPORT, è ben consapevole del fascino che il Chelsea suscita nel tecnico: “In questo momento noi vogliamo tenerlo, ma non dubito che un giorno, in futuro, Frank allenerà i blues”.