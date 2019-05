Chelsea, chi al posto di Sarri per la prossima stagione? Si pensa a un tecnico spagnolo

Da qualche giorno si fanno sempre più fitte le indiscrezioni che vogliono Maurizio Sarri lontano dal Chelsea al termine di questa stagione, la prima per il tecnico toscano a Londra, indipendentemente dal successo o meno in Europa League contro l’Arsenal. Al suo posto il candidato numero uno sembra essere Lampard, che tornerebbe volentieri da allenatore nella squadra in cui ha scritto la storia, ma nelle ultime ore si è parlato anche di Julen Lopetegui, ex c.t. della Nazionale spagnola e mister del Real Madrid. Secondo il Times, Lopetegui sarebbe già stato in Inghilterra per annunciare la propria disponibilità ad accettare l’impiego sulla panchina dei blues. Il suo nome era finito anche in orbita Bayern Monaco, ma recentemente, dopo la vittoria in Bundesliga, il presidente Hoeness e il CEO Rummenigge hanno confermato al 100% Kovac.