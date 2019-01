Chelsea, guadagni record: sfondato il muro dei 400 milioni di sterline

Ad inizio del nuovo anno, i bilanci sul campo lasciano spazio ai calcoli d’ufficio. Non stupisce che, oltre ad essere il campionato più ambito del mondo, la Premier League sia anche uno dei più ricchi e redditizi. Il Chelsea ha pubblicato un rapporto finanziario per la stagione 2017/18, ed ha annunciato introiti record. Il reddito dei londinesi è passato da 397 milioni di euro a 487 milioni di euro (22,7%). Per la prima volta, la squadra di Sarri ha superato i 400 milioni di sterline (440 milioni di euro) con un profitto di 62 milioni di sterline. Grazie alla vendita di giocatori per 124 milioni di euro, il Chelsea ha avuto il più grande utile netto della sua storia. I dati del 30 giugno 2018 includono la vendita di Diego Costa all’Atletico Madrid, Nemanja Matic al Manchester United, Nathan Ake a Bournemouth e il trasferimento definitivo di Juan Cuadrado alla Juventus. Tuttavia, i conti non includono la liquidazione per Antonio Conte o il suo staff tecnico. Il tecnico italiano è stato licenziato a luglio dopo che i Blues avevano concluso il torneo al quinto posto non riuscendosi a qualificare per la Champions League. Un’altra fonte molto importante di ricavi è quella dei proventi tv. Sono aumentati passando da 45,8 milioni di euro a 224 milioni. Questi risultati sono pienamente in linea con i requisiti del fair play finanziario stabilito dalla UEFA. Dopo il ventesimo turno di Premier League, il Chelsea è quarto in classifica.