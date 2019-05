Chelsea, Pulisic non vede l’ora della Premier: “Sono entusiasta, ci sono grandi giocatori”

Christian Pulisic è ancora al Borussia Dortmund ed è ancora impegnato nella lotta alla Bundesliga con il Bayern Monaco, ma come sappiamo dalla prossima stagione giocherà nel Chelsea (trasferimento completato su una base di 64 milioni di euro). Sono uscite alcune dichiarazioni da parte del centrocampista statunitense di origini croate sul canale ufficiale dei Blues:” Non vedo l’ora di cominciare la mia nuova avventura. Al Chelsea ci sono calciatori importantissimi, sono entusiasta di poter giocare con Kanté, lo adoro. Mi piace anche la difesa, David Luiz e Rüdiger soprattutto. Giocare in Premier era uno dei miei più grandi sogni. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Cercherò di lavorare per la squadra e darò il massimo per poter vincere le partite”. Classe ’98, nel 2015 è stato inserito dal Guardian nei migliori 50 giocatori nati in quell’anno.