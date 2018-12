Chelsea, Sarri allontana Higuain: “Mi piace molto ma abbiamo due grandi attaccanti qui”

Neanche dall’Inghilterra arrivano notizie confortanti per l’attaccante del Milan Gonzalo Higuain, che non attraversa un buon momento in maglia rossonera. Il suo ex allenatore Maurizio Sarri, un suo estimatore avendolo gestito a Napoli, oggi in sala stampa ha allontanato le possibilità che possa trasferirsi a Londra la punta argentina. “Mi piace molto Higuain. È un grande giocatore e un vero uomo – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico – ma non voglio parlare di lui. Il Chelsea ha due grandi attaccanti e Higuain gioca per il Milan”. Nella stagione in corso, Higuain ha giocato 17 partite con il Milan e segnato appena 7 gol e 2 assist.